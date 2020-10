Coppie ‘Matrimonio a prima vista’ | ecco chi sono Andrea e Nicole | età | lavoro | famiglia | città | compatibilità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Una delledella quinta edizione di Matrimonio aVista Italia sarà quella formata da. Ma conosciamoli meglio:Soriaha 29 anni e viene da Milano, dove lavora come contabile. Partner ideale: vuole un uomo ironico affidabile solido e con un buon livello di istruzione. Non troppo magro, alto, occhi chiari e spalle larghe. Non deve essere pelato ma nemmeno avere i capelli troppo lunghi. Non le piacciono i fumatori. Studio e: Laureata in economia, lavora come contabile presso un’azienda di pneumatici. Amore: La sua ultima relazione è terminata un anno fa, dopo circa due anni di convivenza. In passato ha avuto un grande amore dai 18 ai 20 anni in seguito al quale ha frequentato una donna senza esserne mai ...