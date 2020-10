Consiglio comunale, riprendono i lavori dopo il caso di Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Proseguono le attività del Consiglio comunale anche dopo il caso di Covid-19 del consigliere M5s Marco Chessa che ha costretto ad annullare la seduta di lunedì scorso. Oggi il presidente del Consiglio Francesco Sicari ha precisato che “il consigliere in questione risulta il solo ad essere soggetto alle restrizioni previste dai protocolli sanitari. La Sala Rossa non è in quarantena ed è quindi libera, se così si esprimeranno i Capigruppo, di procedere con le convocazioni in presenza, come del resto effettuato sin da fine luglio, applicando scrupolose regole igienico- sanitarie”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 6 ottobre 2020) Proseguono le attività delancheildi-19 del consigliere M5s Marco Chessa che ha costretto ad annullare la seduta di lunedì scorso. Oggi il presidente delFrancesco Sicari ha precisato che “il consigliere in questione risulta il solo ad essere soggetto alle restrizioni previste dai protocolli sanitari. La Sala Rossa non è in quarantena ed è quindi libera, se così si esprimeranno i Capigruppo, di procedere con le convocazioni in presenza, come del resto effettuato sin da fine luglio, applicando scrupolose regole igienico- sanitarie”. L'articolo proviene da Nuova Società.

