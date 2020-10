Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in politica: cosa c’è nella legge (Di martedì 6 ottobre 2020) primo passo per una nuova legge sul Conflitto d’interessi ma sulla strada della maggioranza spunta subito un ostacolo: Italia viva. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo base della norma, che è il risultato della somma di due proposte: quella dell’esponente Pd Emanuele Fiano e quella della 5 stelle Anna Macina. La nuova norma, dunque, è la sintesi delle proposte avanzate dalle principali forze che sostengono l’esecutivo di Giuseppe Conte: in commissione è stata votata dal Pd, dal M5s, da Leu e dai deputati del gruppo misto. Contraria l’opposizione, con il capogruppo della Lega Igor Iezzi che definisce la proposta di legge “allucinante“. Simile, ma meno colorita, la posizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020)passo per una nuovasuld’interessi ma sulla strada della maggioranza spunta subito un ostacolo: Italia viva. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato ildella norma, che è il risultato della somma di due proposte: quella dell’esponente Pd Emanuele Fiano e quella della 5 stelle Anna Macina. La nuova norma, dunque, è la sintesi delle proposte avanzate dprincipali forze che sostengono l’esecutivo di Giuseppe Conte: in commissione è stata votata dal Pd, dal M5s, da Leu e dai deputati del gruppo misto. Contraria l’opposizione, con il capogruppo della Lega Igor Iezzi che definisce la proposta di“allucinante“. Simile, ma meno colorita, la posizione di ...

crippa5stelle : Domani, in commissione Affari costituzionali alla Camera, voteremo l’adozione del testo base della proposta di legg… - petergomezblog : “In Italia misure anticorruzione efficaci ma ostacolate dalla durata dei processi. L’indipendenza politica dei medi… - ManuPalo67 : Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in… - soleterramare : RT @fattoquotidiano: Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in pol… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Conflitto d’interessi Truffe, fregature in banca e consulenza finanziaria: c'e un vaccino? Una conferenza online da vedere e ascoltare Fortune Italia