Confcooperative | Conte | ' grazie a impegno profuso in pandemia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "In occasione delle celebrazioni per i 100 anni di Concooperative, ricordo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come il movimento cooperativo abbia svolto una straordinaria funzione di tutela del lavoro, della salute e della coesione sociale contribuendo in modo significativa non solo alla crescita economica, ma anche allo sviluppo sociale del Paese. Ancora oggi vi dimostrate silenziosi tessitori di fitte trame nella nostra società, avendo cura che nessun filo si spezzi ma che diventino più duraturi. Ringrazio ogni uomo e donna della cooperazione per l'nei momento più duri e difficili della". Così il premier Giuseppe, intervenendo all'assemblea annuale di