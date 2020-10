Con il Fondo nuove competenze l’Italia riparte dal suo capitale umano (Di martedì 6 ottobre 2020) Ho firmato e trasmesso al MEF il decreto interministeriale che istituisce il Fondo nuove competenze, una misura che ho fortemente voluto e che rappresenta il primo grande investimento in capitale umano per la ripartenza del nostro Paese. Con questo Fondo – istituito con il Decreto Rilancio e rafforzato con il Decreto Agosto che ne ha portato la dotazione complessiva a 730 milioni di euro – ho puntato a introdurre uno strumento alternativo alla Cassa integrazione e di natura “attiva”, con forti benefici sia per le aziende che per i lavoratori. Il Fondo consente infatti alle imprese (di qualunque settore e dimensione) di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro e di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai suoi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 6 ottobre 2020) Ho firmato e trasmesso al MEF il decreto interministeriale che istituisce il, una misura che ho fortemente voluto e che rappresenta il primo grande investimento inper lanza del nostro Paese. Con questo– istituito con il Decreto Rilancio e rafforzato con il Decreto Agosto che ne ha portato la dotazione complessiva a 730 milioni di euro – ho puntato a introdurre uno strumento alternativo alla Cassa integrazione e di natura “attiva”, con forti benefici sia per le aziende che per i lavoratori. Ilconsente infatti alle imprese (di qualunque settore e dimensione) di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro e di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai suoi ...

La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) sorride commentando le parole di Alessia Morani sul #RecoveryFund: 'I 209 miliardi?… - massimogara : @giuslit Ci sono già 6 miliardi LIBERI (non ancora assegnati ad alcun progetto dal ministero d’intesa con le Region… - Ferraresi_V : #TRUFFATI #BANCHE: PARTITI I PRIMI BONIFICI anche per i risparmiatori #CariFe. Abbiamo finanziato dal 2018 il Fondo… - s_peek : RT @BorsadelCredito: Con #SlancioItalia, le aziende potranno chiedere un prestito: - dai 100 ai 600 mila euro - durata massima di 6 anni… - fisco24_info : Def: Gualtieri, patto per il fisco con fondo calo tasse: Per premiare la fedeltà fiscale. Riforma in 3 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Con Fondo Def: Gualtieri, patto per il fisco con fondo calo tasse La Prealpina Ferrari: nuove barge board e l'arcano sospensione

Al Nurburgring la Scuderia prosegue il lavoro di revisione aerodinamica della SF1000 introducendo delle nuovesoluzioni davanti alle pance, in attesa che venga pronto un nuovo fondo con il ...

Def: Gualtieri, patto per il fisco con fondo calo tasse

ROMA, 06 OTT - Un patto fiscale che premi la fedeltà fiscale che passa attraverso un fondo nel quale far confluire i proventi della lotta all'evasione da restituire sotto forma di calo tasse. Lo propo ...

Al Nurburgring la Scuderia prosegue il lavoro di revisione aerodinamica della SF1000 introducendo delle nuovesoluzioni davanti alle pance, in attesa che venga pronto un nuovo fondo con il ...ROMA, 06 OTT - Un patto fiscale che premi la fedeltà fiscale che passa attraverso un fondo nel quale far confluire i proventi della lotta all'evasione da restituire sotto forma di calo tasse. Lo propo ...