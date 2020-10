Comune Roma: domani Palazzo Senatorio verrà sanificato (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – A seguito dell’accertamento di un caso di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto, domani mattina si procedera’ alla sanificazione dei locali di Palazzo Senatorio in Campidoglio. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)– A seguito dell’accertamento di un caso di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto,mattina si procedera’ alla sanificazione dei locali diin Campidoglio. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio.

