Comunali Sicilia | vince il centrodestra | ad Agrigento sarà ballottaggio Miccichè-Firetto

PALERMO – Maurizio Dipietro è stato riconfermato sindaco di Enna, uno dei due capoluoghi di provincia andati al voto per le Amministrative in Sicilia. L'ufficialità è arrivata nella notte, con l'esito dello spoglio nelle 35 sezioni elettorali della città. Dipietro, candidato sostenuto da alcune forze di centrodestra riunite in un progetto civico e da Italia viva, ha raggiunto 9.484 voti, pari al 58,27%. Sconfitto il candidato del centrosinistra Dario Cardaci, che si e' fermato al 25,98% con 4.229 preferenze. Seguono il candidato civico Maurizio Bruno (5,95%), il leghista Giuseppe Savoca (5,51%) e la candidata del Movimento cinque stelle Cinzia Amato (4,29%).AGRIGENTO AL BALLOTTAGGIO: SFIDA MICCICHÈ-FIRETTO

