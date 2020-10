Comunali di Roma, Zingaretti rinuncia ai super big: primarie a dicembre (Di martedì 6 ottobre 2020) «Per le Comunali di Roma non siamo in ritardo», giura Nicola Zingaretti, reduce dagli oltre cento comizi per le regionali e le amministrative. «Non siamo stati in vacanza», dice ai tanti che gli chiedono lumi sulla sfida della Capitale nella prossima primavera. Consapevole che la ricerca di un big, di un briscolone con cui mettere tutti d’accordo per tentare la riconquista del Campidoglio ormai è sfumata: da David Sassoli a Paolo Gentiloni e Enrico Letta, tutti i sondati hanno detto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 ottobre 2020) «Per ledinon siamo in ritardo», giura Nicola, reduce dagli oltre cento comizi per le regionali e le amministrative. «Non siamo stati in vacanza», dice ai tanti che gli chiedono lumi sulla sfida della Capitale nella prossima primavera. Consapevole che la ricerca di un big, di un briscolone con cui mettere tutti d’accordo per tentare la riconquista del Campidoglio ormai è sfumata: da David Sassoli a Paolo Gentiloni e Enrico Letta, tutti i sondati hanno detto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fojarol : RT @Sabina1956: .#Meloni ha dichiarato che siederà ad un tavolo con gli alleati della coalizione per predisporre un piano per le comunali d… - PaolaTacconi : RT @Sabina1956: .#Meloni ha dichiarato che siederà ad un tavolo con gli alleati della coalizione per predisporre un piano per le comunali d… - M5SGiorgio : RT @Sabina1956: .#Meloni ha dichiarato che siederà ad un tavolo con gli alleati della coalizione per predisporre un piano per le comunali d… - ringetto65 : RT @Sabina1956: .#Meloni ha dichiarato che siederà ad un tavolo con gli alleati della coalizione per predisporre un piano per le comunali d… - lievemente : RT @Sabina1956: .#Meloni ha dichiarato che siederà ad un tavolo con gli alleati della coalizione per predisporre un piano per le comunali d… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma Elezioni Comunali Roma, Cirinnà: “se ci saranno le primarie del Pd mi candido” Stretto web Alberi, il rischio crolli compatta il Municipio VIII. Al Campidoglio chiesti monitoraggi e potature

Preoccupa la tenuta degli alberi nella stagione autunnale, per i possibili crolli e la caduta delle foglie che ostruisce i tombini. Maggioranza e opposizione hanno chiesto, all'unanimità, l'intervento ...

Covid, il sindaco di Roma si è messo in autoisolamento

Il Capo di Gabinetto è positivo al Coronavirus Il caso della positività del Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma, arriva in seguito alla notizia della positività al Coronavirus del consigliere ...

M5S-Pd, il sindaco di Pomigliano: «Noi laboratorio da esportare alle Comunali 2021»

Pomigliano, il sindaco Gianluca Del Mastro: «Tra dem e Cinque Stelle, se andiamo nei territori, francamente questa differenza non c’è». «Ho dovuto smussare qualche angolo, ma il risultato mi sembra un ...

Preoccupa la tenuta degli alberi nella stagione autunnale, per i possibili crolli e la caduta delle foglie che ostruisce i tombini. Maggioranza e opposizione hanno chiesto, all'unanimità, l'intervento ...Il Capo di Gabinetto è positivo al Coronavirus Il caso della positività del Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma, arriva in seguito alla notizia della positività al Coronavirus del consigliere ...Pomigliano, il sindaco Gianluca Del Mastro: «Tra dem e Cinque Stelle, se andiamo nei territori, francamente questa differenza non c’è». «Ho dovuto smussare qualche angolo, ma il risultato mi sembra un ...