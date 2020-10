Comunali Calabria, 20 seggi alla maggioranza e 10 all’opposizione: Davi fuori da Palazzo San Giorgio (Di martedì 6 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – Sono 20 i seggi assegnati alla coalizione di centrosinistra di Reggio Calabria che ha sostenuto la rielezione a sindaco di Giuseppe Falcomatà. A Palazzo San Giorgio torneranno a sedersi gran parte dei consiglieri ed assessori uscenti, tra questi: Antonino Castorina, Rocco Albanese, Giuseppe Marino, Demetrio Delfino, Filippo Quartuccio, Armando Neri, Giovanni Muraca, Irene Calabrò, Paolo Brunetti, Giuseppe Sera, Lucia Nucera. Al Pd sono stati assegnati 6 seggi, 2 ad Articolo Uno, 2 a Viva l’Italia, 1 al Psi, 2 a S’intesi, 2 Innamorarsi di Reggio, 2 a Reset, 2 a La svolta, 1 a Primavera democratica. Da conteggiare inoltre il seggio del sindaco. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – Sono 20 i seggi assegnati alla coalizione di centrosinistra di Reggio Calabria che ha sostenuto la rielezione a sindaco di Giuseppe Falcomatà. A Palazzo San Giorgio torneranno a sedersi gran parte dei consiglieri ed assessori uscenti, tra questi: Antonino Castorina, Rocco Albanese, Giuseppe Marino, Demetrio Delfino, Filippo Quartuccio, Armando Neri, Giovanni Muraca, Irene Calabrò, Paolo Brunetti, Giuseppe Sera, Lucia Nucera. Al Pd sono stati assegnati 6 seggi, 2 ad Articolo Uno, 2 a Viva l’Italia, 1 al Psi, 2 a S’intesi, 2 Innamorarsi di Reggio, 2 a Reset, 2 a La svolta, 1 a Primavera democratica. Da conteggiare inoltre il seggio del sindaco.

