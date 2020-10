Come sarà (e come si mangia) da Green Pea, il primo store eco sostenibile al mondo firmato Farinetti (Di martedì 6 ottobre 2020) Aprirà l’8 dicembre e sarà il primo centro commerciale eco sostenibile: è Green Pea, la nuova creatura di Oscar Farinetti. Un department store dal cuore verde di 15.000 metri quadrati su cinque piani nell’area ex stabilimento Carpano a Torino. «Si tratta del primo green retail park al mondo» spiega Francesco Farinetti, che di Green Pea è il Ceo: «il building è ecosostenibile, seguendo la filosofia del second life, l’edificio è costruito con materiali riciclabili – acciaio, ferro e vetro – ed è completamente smontabile. L’esterno è rivestito di legno recuperato dalle foreste armoniche distrutte dal ciclone Vaia sulle Dolomiti venete, l’interno illuminato e riscaldato solo con energie rinnovabili (con una pavimentazione che genera energia dalla forza dei nostri passi), dotato di un sistema di recupero dell’acqua piovana». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Aprirà l’8 dicembre e sarà il primo centro commerciale eco sostenibile: è Green Pea, la nuova creatura di Oscar Farinetti. Un department store dal cuore verde di 15.000 metri quadrati su cinque piani nell’area ex stabilimento Carpano a Torino. «Si tratta del primo green retail park al mondo» spiega Francesco Farinetti, che di Green Pea è il Ceo: «il building è ecosostenibile, seguendo la filosofia del second life, l’edificio è costruito con materiali riciclabili – acciaio, ferro e vetro – ed è completamente smontabile. L’esterno è rivestito di legno recuperato dalle foreste armoniche distrutte dal ciclone Vaia sulle Dolomiti venete, l’interno illuminato e riscaldato solo con energie rinnovabili (con una pavimentazione che genera energia dalla forza dei nostri passi), dotato di un sistema di recupero dell’acqua piovana».

