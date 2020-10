Come cambiano i decreti Salvini sull’immigrazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Il governo ha modificato radicalmente le due norme nelle parti che riguardano la protezione umanitaria, l’accoglienza, l’anagrafe, mentre su altri punti Come cittadinanza e ordine pubblico l’impostazione rimane la stessa. Sul soccorso in mare si neutralizza la criminalizzazione delle ong, ma le multe rimangono. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Il governo ha modificato radicalmente le due norme nelle parti che riguardano la protezione umanitaria, l’accoglienza, l’anagrafe, mentre su altri punticittadinanza e ordine pubblico l’impostazione rimane la stessa. Sul soccorso in mare si neutralizza la criminalizzazione delle ong, ma le multe rimangono. Leggi

