Come andrà l’economia italiana nei prossimi mesi e anni: le previsioni del Governo (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella serata di lunedì 5 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), il documento che nell’autunno di ogni anno fissa le previsioni del Governo sull’andamento dell’economia italiana per i prossimi mesi e anni. Come noto, il 2020 sarà ricordato Come un periodo disastroso per l’Italia, piegata dall’emergenza Covid-19 sia dal punto di vista sanitario sia – conseguentemente – da quello economico. L’anno si chiuderà, secondo il Ministero dell’Economia, con un crollo del Prodotto interno lordo (Pil) del 9%, un debito pubblico che schizzerà al 158% del Pil e un deficit pubblico pari al 10,8% del Pil, mentre il tasso di occupazione ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella serata di lunedì 5 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), il documento che nell’autunno di ogni anno fissa ledelsull’andamento dell’economiaper inoto, il 2020 sarà ricordatoun periodo disastroso per l’Italia, piegata dall’emergenza Covid-19 sia dal punto di vista sanitario sia – conseguentemente – da quello economico. L’anno si chiuderà, secondo il Ministero dell’Economia, con un crollo del Prodotto interno lordo (Pil) del 9%, un debito pubblico che schizzerà al 158% del Pil e un deficit pubblico pari al 10,8% del Pil, mentre il tasso di occupazione ...

MassimGiannini : Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al gi… - AntoVitiello : Il #Milan sta spingendo per #Simakan in queste ultime ore di mercato, conferme dall'agente. Vediamo come andrà la trattativa @MilanNewsit - AlbertoBagnai : Ma secondo voi, quando dico asse Roma-Berlino-Pechino scherzo? E secondo voi come andrà a finire? - DELlRIOROSSONER : @GimboTognazzi Appena ordinato un 'Andrà tutto come fosse ..Antani' perchè in linea col periodo che stiamo vivendo.… - David67353720 : @FrancescoLollo1 Sapete come andrà a finire?! con la scusa della redistribuzione in Italia, quindi non più clandest… -

Ultime Notizie dalla rete : Come andrà RGI nomina Cécile André Leruste CEO del gruppo Fortune Italia