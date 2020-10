Coltivazione di marijuana e droga in casa: arrestato un 44enne a Olbia (Di martedì 6 ottobre 2020) , Visited 133 times, 133 visits today, Notizie Simili: Giovane e ben addentrato nel mercato della droga: in… Dai balconi di una palazzina del centro di Olbia… Coltivano piante ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 6 ottobre 2020) , Visited 133 times, 133 visits today, Notizie Simili: Giovane e ben addentrato nel mercato della: in… Dai balconi di una palazzina del centro di… Coltivano piante ...

larenait : Tutto l'occorrente per la coltivazione, due arresti - LaNotiziaQuoti : VALFABBRICA- Una operazione dei Carabinieri di Valfabbrica ha portato alla denuncia di due persone, un uomo di 60 a… - TViweb : Post Edited: 31enne trovato con marijuana in Riviera Berica, a casa ha una coltivazione - TViweb : Post Edited: 31enne trovato con marijuana in Riviera Berica, ha casa a una coltivazione - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! 31enne trovato con marijuana in Riviera Berica, ha casa ha una -

Ultime Notizie dalla rete : Coltivazione marijuana Coltivazione di marijuana nascosta nel bosco, nei guai due 19enni TrevisoToday In casa ha una piantagione di cannabis: 44enne arrestato a Olbia

Coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' l'accusa di cui dovrà rispondere un 44enne di Olbia, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana nel corso di un ...

Olbia, arrestato 44enne per produzione, coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio

Questa mattina i militari del reparto territoriale Carabinieri di Olbia hanno arrestato un uomo di 44 anni per produzione, coltivazione, detenzione e spaccio di marijuana | SassariNotizie.com Mobile ...

Coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' l'accusa di cui dovrà rispondere un 44enne di Olbia, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana nel corso di un ...Questa mattina i militari del reparto territoriale Carabinieri di Olbia hanno arrestato un uomo di 44 anni per produzione, coltivazione, detenzione e spaccio di marijuana | SassariNotizie.com Mobile ...