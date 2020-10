Colpo di scena Viviana Gioele: la scoperta sul pilone che cambia tutto (Di martedì 6 ottobre 2020) Proseguono le indagini sul caso Viviana Parisi e il piccolo Gioele, e ora spuntano nuovi indizi su cui la procura sta indagando. Al vaglio il pilone e il corpo della donna Sono passati più di due mesi dal tragico epilogo che ha fatto stare con il fiato sospeso tutta l’Italia, ma comunque proseguono i rilievi … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Proseguono le indagini sul casoParisi e il piccolo, e ora spuntano nuovi indizi su cui la procura sta indagando. Al vaglio ile il corpo della donna Sono passati più di due mesi dal tragico epilogo che ha fatto stare con il fiato sospeso tutta l’Italia, ma comunque proseguono i rilievi … L'articolo proviene da YesLife.it.

NicolaPorro : È iniziato il processo a #Salvini.Con un colpo di scena:#Conte e 4 ministri dovranno essere ascoltati dal giudice.… - webartisanit : @MaxxGhe Grazie! La genialità di questo pezzo, secondo me, sta anche nella storia che racconta (come spesso fa Ivan… - ZenatiDavide : Trump, un presidente con le palle: L’America si spacca di nuovo per l’ennesimo colpo di scena firmato TRUMP. Il Tyc… - purrpetTAH : @cette_connasse @bIacksIupin Il problema di TWD è che dopo un po' utilizza lo stesso schema per ogni puntata/stagio… - aoutlentilles : @starkdust_ @Chemcalsadness (colpo di scena) -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Colpo di scena a Conegliano: una mozione per sfiduciare l'assessore Brugioni. Oggi Treviso Sull’Etna tappa a Caicedo, con Almeida in rosa

CATANIA - Spettacolo e tantissimi colpi di scena nella terza tappa del Giro, al primo arrivo in salita in cima all'Etna, col successo di Jonathan Klever Caicedo, campione dell'Ecuador. Fuga ...

TRUMP GIA’ DIMESSO

L’America si spacca di nuovo per l’ennesimo colpo di scena firmato Trump. Il Tycoon – ancora positivo al Covid-19 e potenzialmente infettivo - rientrato alla Casa Bianca dopo 72 ore di ricovero, non h ...

CATANIA - Spettacolo e tantissimi colpi di scena nella terza tappa del Giro, al primo arrivo in salita in cima all'Etna, col successo di Jonathan Klever Caicedo, campione dell'Ecuador. Fuga ...L’America si spacca di nuovo per l’ennesimo colpo di scena firmato Trump. Il Tycoon – ancora positivo al Covid-19 e potenzialmente infettivo - rientrato alla Casa Bianca dopo 72 ore di ricovero, non h ...