Colleferro, Amazon apre il sesto centro di distribuzione in Italia (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – È stata una confezione di capsule per caffè il primo prodotto ad essere stoccato nel nuovo centro di distribuzione di Amazon Italia a Colleferro (RM), attivo da ieri. All’interno del sito, l’azienda creerà 500 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. Il magazzino di Colleferro è il sesto centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia, dopo i siti di Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Vercelli, Torrazza Piemonte (TO) e Castelguglielmo-San Bellino (RO), quest’ultimo inaugurato lo scorso 21 settembre. Con il lancio di questo nuovo centro di distribuzione, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – È stata una confezione di capsule per caffè il primo prodotto ad essere stoccato nel nuovodidi(RM), attivo da ieri. All’interno del sito, l’azienda creerà 500 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. Il magazzino diè ildiaperto dain, dopo i siti di Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Vercelli, Torrazza Piemonte (TO) e Castelguglielmo-San Bellino (RO), quest’ultimo inaugurato lo scorso 21 settembre. Con il lancio di questo nuovodi, ...

sole24ore : Amazon accende i motori a Colleferro:?operativo il centro logistico green - LaStampa : Operativo da oggi il nuovo centro di distribuzione Amazon di Colleferro - LaStampa : È il sesto sito logistico aperto in Italia: l'azienda ha investito 140 milioni di euro e creerà 500 posti di lavoro… - chrisneel : Amazon continua ad espandersi in Italia, via all’hub di Colleferro - AreaDem : RT @DanieleLeodori: Inaugurato a Colleferro il nuovo centro di distribuzione @AmazonIT . Porterà nuovi posti di lavoro e supporto per le p… -