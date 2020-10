CNH Industrial Capital LLC, completata offerta bond da 500 milioni di dollari (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%. I proventi netti dell’offerta – si legge in una nota – sono pari a circa 495 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – CNHha annunciato oggi che la società interamente controllata CNHLLC ha completato l’, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 500di, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%. I proventi netti dell’– si legge in una nota – sono pari a circa 495di, al netto di commissioni e costi connessi all’. CNHLLC intende utilizzare i proventi netti dell’, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al ...

