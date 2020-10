Clima Europa, il Continente spaccato in due. Italia nel mezzo, ecco perché (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo avvio di ottobre è stato sostanzialmente caratterizzato da una situazione poco evolutiva, con il persistere di una depressione atlantica sui paesi centro-occidentali dell’Europa e l’anticiclone più ad est, a fare peraltro blocco alla normale evoluzione dei sistemi perturbati legati alla circolazione depressionaria. Si è quindi creata una radicale contrapposizione fra le nazioni occidentali e quelle orientali del Continente. Da una parte, lato ovest, ha prevalso il maltempo autunnale con piovosità sopra la media, mentre ad oriente hanno prevalso scenari decisamente più asciutti. Andamento termico rispetto alla norma in quest’inizio ottobreQuesta differenza è nettamente evidente anche per le temperature, sotto media ad ovest e ben sopra la norma sul resto del ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo avvio di ottobre è stato sostanzialmente caratterizzato da una situazione poco evolutiva, con il persistere di una depressione atlantica sui paesi centro-occidentali dell’e l’anticiclone più ad est, a fare peraltro blocco alla normale evoluzione dei sistemi perturbati legati alla circolazione depressionaria. Si è quindi creata una radicale contrapposizione fra le nazioni occidentali e quelle orientali del. Da una parte, lato ovest, ha prevalso il maltempo autunnale con piovosità sopra la media, mentre ad oriente hanno prevalso scenari decisamente più asciutti. Andamento termico rispetto alla norma in quest’inizio ottobreQuesta differenza è nettamente evidente anche per le temperature, sotto media ad ovest e ben sopra la norma sul resto del ...

