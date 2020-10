Claudio Baglioni svela il titolo del nuovo album: “In questa storia, che è la mia” (Di martedì 6 ottobre 2020) “In questa storia, che è la mia” è un invito. Una spinta a rileggere la nostra storia. La storia di ciascuno di noi, di queste pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che – sebbene non si leggano – porta anche le nostre firme»: così Claudio Baglioni a proposito di “IN questa storia, CHE È LA MIA”, il suo nuovo attesissimo album, con 14 brani inediti, che uscirà il 4 dicembre, sedicesimo album in studio della sua cinquantennale straordinaria carriera, a sette anni da “ConVoi”. “Un album ideato e composto come una volta – racconta ... Leggi su domanipress (Di martedì 6 ottobre 2020) “In, che è la mia” è un invito. Una spinta a rileggere la nostra. Ladi ciascuno di noi, di queste pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che – sebbene non si leggano – porta anche le nostre firme»: cosìa proposito di “IN, CHE È LA MIA”, il suoattesissimo, con 14 brani inediti, che uscirà il 4 dicembre, sedicesimoin studio della sua cinquantennale straordinaria carriera, a sette anni da “ConVoi”. “Unideato e composto come una volta – racconta ...

saraafabbri : @httpsgiuly CLAUDIO quando ho chiesto il perché mia mamma mi risponde 'come Baglioni' io : però almeno lui si è levato dai coglioni io no - palermomaniait : Claudio Baglioni annuncia il nuovo album ''In questa storia, che è la mia'' - - RadioWebItalia : Claudio Baglioni il 4 dicembre esce il nuovo album via @@RadioWebItalia - MadreRadio : Riz Ortolani - Preghiera semplice (Vocal Claudio Baglioni) - RadioSubasio : “In questa storia, che è la mia”, il nuovo album di Claudio Baglioni -