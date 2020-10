Civitanova-Trento, Superlega 2019/2020 volley maschile: data, orario e diretta tv (Di martedì 6 ottobre 2020) La Cucine Lube Civitanova ospita l’Itas Trentino: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di andata della Superlega 2020/2021. La Lube torna sul campo di casa dopo la vittoria strappata al tie-break contro Ravenna per il big match di giornata. Dall’altra parte della rete ci sarà Trento, pronta a riscattare subito la sconfitta casalinga in tre set subita da Verona. L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) La Cucine Lubeospita l’Itas Trentino: eccoe come vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di andella/2021. La Lube torna sul campo di casa dopo la vittoria strappata al tie-break contro Ravenna per il big match di giornata. Dall’altra parte della rete ci sarà, pronta a riscattare subito la sconfitta casalinga in tre set subita da Verona. L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ...

sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della terza giornata #Civitanova-#Trento - volleymaniaweb : Superlega> Cucine Lube Civitanova al lavoro verso la sfida all’Eurosuole Forum (a porte chiuse) con Trento - Volleyball_it : Superlega: Primo turno infrasettimanale. A Civitanova il big match con Trento su Raisport - OA_Sport : Volley, Superlega 2020-2021 terza giornata. In scena il primo big match tra Civitanova e Trento, Milano non si vuol… - Angy_05_12 : RT @Volleyball_it: Civitanova: Con Trento Eurosuole ancora chiuso al pubblico -