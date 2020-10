Cinema: The Batman posticipato, The Matrix 4 anticipato al prossimo anno (Di martedì 6 ottobre 2020) L’annuncio del ritardo di Dune ha fatto sì che la Warner Bros. abbia dovuto modificare il suo programma, e ora abbiamo nuove date per i film più importanti dello studio. Deadline and Variety riporta che The Batman è di nuovo in ritardo, spostandosi dal 1° ottobre 2021, data ora occupata da Dune, al 4 marzo 2022. Quello slot del 4 marzo doveva essere riservato per Minecraft: The Movie ma il film al momento è senza una data di uscita. Anche Black Adam, il film della DC Comics con protagonista Dwayne Johnson, è stato rimosso dal programma dopo essere stato precedentemente fissato per il 22 dicembre 2021. A riempire quello spazio è un film che ora giungerà al Cinema prima del previsto: Il sequel di Matrix di Lana Wachowski. Matrix 4 era originariamente ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) L’annuncio del ritardo di Dune ha fatto sì che la Warner Bros. abbia dovuto modificare il suo programma, e ora abbiamo nuove date per i film più importanti dello studio. Deadline and Variety riporta che Theè di nuovo in ritardo, spostandosi dal 1° ottobre 2021, data ora occupata da Dune, al 4 marzo 2022. Quello slot del 4 marzo doveva essere riservato per Minecraft: The Movie ma il film al momento è senza una data di uscita. Anche Black Adam, il film della DC Comics con protagonista Dwayne Johnson, è stato rimosso dal programma dopo essere stato precedentemente fissato per il 22 dicembre 2021. A riempire quello spazio è un film che ora giungerà alprima del previsto: Il sequel didi Lana Wachowski.4 era originariamente ...

