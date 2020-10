Cinema, al via la decima edizione del Social World Film Festival: il programma (Di martedì 6 ottobre 2020) Al via la decima edizione del Social World Film Festival con l’obiettivo di salvare il rapporto tra pubblico e Cinema tra proiezioni, mostre, incontri, eventi dedicati alla settima arte. La Mostra Internazionale del Cinema Sociale si terrà a Vico Equense dal 6 all’11 ottobre: 450 opere selezionate provenienti da 46 nazioni, e poi workshop, masteclass e un Social network dedicato con portale per fruire dei Film in concorso. Il Festival, diretto del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, si svolgerà in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle regole di distanziamento Sociale, per una formula innovativa tra presenza e un nuovo portale ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Al via ladelcon l’obiettivo di salvare il rapporto tra pubblico etra proiezioni, mostre, incontri, eventi dedicati alla settima arte. La Mostra Internazionale dele si terrà a Vico Equense dal 6 all’11 ottobre: 450 opere selezionate provenienti da 46 nazioni, e poi workshop, masteclass e unnetwork dedicato con portale per fruire deiin concorso. Il, diretto del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, si svolgerà in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle regole di distanziamentoe, per una formula innovativa tra presenza e un nuovo portale ...

