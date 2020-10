Cindy Crawford, avete mai visto la figlia? La 20enne è identica a lei (Di martedì 6 ottobre 2020) Cindy Crawford è una ex modella e attrice statunitense. E’ stata una delle più famose e richieste modelle a cavallo degli anni Ottanta e Novanta. Ha una carriera degna di tutto rispetto, ma molti non sanno che ha una figlia bellissima. Molti sostengono che sia identica alla madre. Ecco una sua foto. Cindy Crawford, avete mai visto la … L'articolo Cindy Crawford, avete mai visto la figlia? La 20enne è identica a lei proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)è una ex modella e attrice statunitense. E’ stata una delle più famose e richieste modelle a cavallo degli anni Ottanta e Novanta. Ha una carriera degna di tutto rispetto, ma molti non sanno che ha unabellissima. Molti sostengono che siaalla madre. Ecco una sua foto.maila … L'articolomaila? Laa lei proviene da www.meteoweek.com.

fashionaut : Cindy Crawford: biografia della bellissima top model americana degli anni '80-'90 nel nuovo post a cura di… - vogueftduff : Tengo una fancam de Cindy Crawford y Duff Mckagan pero re nada que ver una cosa con la otra jsjsjsjsjs - albertoponturo : RT @MillaCarbo1: Hanno già smesso di parlare della modella Gucci, l’anno prossimo nessuno si ricorderà più di lei. Cindy Crawford illuminac… - MillaCarbo1 : Hanno già smesso di parlare della modella Gucci, l’anno prossimo nessuno si ricorderà più di lei. Cindy Crawford illuminaci la via. - amiamonoistesse : Cindy Crawford and Richard Gere (luglio 1987- 1 dicembre 1995) sono stati fidanzati per 4 anni e 5 mesi (luglio 198… -

Ultime Notizie dalla rete : Cindy Crawford Cindy Crawford, che figli bellissimi. Ma soprattutto la figlia Kaia, che ‘brucia’ passerelle TuttiVip Instagram: compie 10 anni l’app che ha cambiato il nostro rapporto con moda e bellezza

Sono passati dieci anni da quando Instagram è entrato nelle nostre vite: una app pensata per pubblicare immagini con la possibilità di aggiungere in maniera intuitiva dei filtri fotografici che le ren ...

Helmut Newton. Lo specchio del macho

Donne dalle spalle larghe e dalle gambe infinite, che sfidano gli uomini restituendo, imperiose, il loro sguardo. L’estetica del re del nudo, secondo il caporedattore di “Le Monde”, non è misogina: pi ...

Sono passati dieci anni da quando Instagram è entrato nelle nostre vite: una app pensata per pubblicare immagini con la possibilità di aggiungere in maniera intuitiva dei filtri fotografici che le ren ...Donne dalle spalle larghe e dalle gambe infinite, che sfidano gli uomini restituendo, imperiose, il loro sguardo. L’estetica del re del nudo, secondo il caporedattore di “Le Monde”, non è misogina: pi ...