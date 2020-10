Ciclismo | Giro d’Italia 2020 | Almeida | “Tappa stressante | felice per la maglia rosa”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Sonodi indossare ancora larosa, è stata una tappaanche se sembrava più tranquilla. Ho provato lo sprint per ottenere un bonus di secondi e ciò ha provocato scatti continui che mi hanno messo in difficoltà“. Così Joao, leader della classifica generale deld’Italia, dopo la quarta tappa con l’arrivo a Villafranca Tirrena. “Domani faremo il nostro meglio per mantenerla – ha proseguito il portoghese ai microfoni di Rai Sport – Sarà una tappa impegnativa, soprattutto nel finale“.