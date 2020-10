Chiesa, il colpo della Juventus che sa cosa è il dribbling: in Serie A solo Gomez meglio di lui (Di martedì 6 ottobre 2020) tps titleMAESTRI DEL dribbling/tps titleNella giornata di ieri si è concluso il calciomercato. Il colpo dell'ultimo giorno è stato sicuramente Federico Chiesa che ha firmato per la Juventus. Un grande affare per la Vecchia Signora che si è garantita uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano.L'esterno ex Fiorentina, come riporta Sky, presenta anche un particolare "quasi record". Dal giorno del suo esordio in Serie A, il 10-8-2016, è stato il secondo giocatore in assoluto a tentare più dribbling nel nostro campionato. solo un giocatore ne ha tentato più di lui. Una statistica che mette in mostra una delle tante specialità del neo acquisto bianconero. Nella particolare classifica, che prende in ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) tps titleMAESTRI DEL/tps titleNella giornata di ieri si è concluso il calciomercato. Ildell'ultimo giorno è stato sicuramente Federicoche ha firmato per la. Un grande affare per la Vecchia Signora che si è garantita uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano.L'esterno ex Fiorentina, come riporta Sky, presenta anche un particolare "quasi record". Dal giorno del suo esordio inA, il 10-8-2016, è stato il secondo giocatore in assoluto a tentare piùnel nostro campionato.un giocatore ne ha tentato più di lui. Una statistica che mette in mostra una delle tante specialità del neo acquisto bianconero. Nella particolare classifica, che prende in ...

