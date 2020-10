Chiesa alla Juventus, i tifosi della Fiorentina in rivolta: “Traditore e mercenario” (FOTO) (Di martedì 6 ottobre 2020) I tifosi della Fiorentina sbottano sui social: la rabbia dalle parti di Firenze è tanta per l’affare Federico Chiesa alla Juventus. Tra bianconeri e gigliati intercorre infatti una profonda rivalità sportiva, che però spesso viene rinnovata anche da alcune questioni di calciomercato. Il classe ’97 non è il primo giocatore a salutare Firenze per trasferirsi alla Vecchia Signora e, ad ogni operazione in direzione Torino, i sostenitori della Viola non perdono occasione per manifestare il loro disappunto e tutta la loro delusione di fronte a quelli che loro vedono come dei veri e propri tradimenti. Il passaggio di Chiesa alla Juve non fa ovviamente eccezione e nelle scorse ore, oltre ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Isbottano sui social: la rabbia dalle parti di Firenze è tanta per l’affare Federico. Tra bianconeri e gigliati intercorre infatti una profonda rivalità sportiva, che però spesso viene rinnovata anche da alcune questioni di calciomercato. Il classe ’97 non è il primo giocatore a salutare Firenze per trasferirsiVecchia Signora e, ad ogni operazione in direzione Torino, i sostenitoriViola non perdono occasione per manifestare il loro disappunto e tutta la loro delusione di fronte a quelli che loro vedono come dei veri e propri tradimenti. Il passaggio diJuve non fa ovviamente eccezione e nelle scorse ore, oltre ...

