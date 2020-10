Chiara Ferragni | l’indizio della gravidanza era nella camicia

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Ricordatevi di questa”, scrivevanelle storie di Instagram il 3 settembre, di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Addosso aveva appunto unadi Dior,collezione Dioriviera. Un messaggio criptico, passato decisamente in sordina. In pochi si erano interrogati sul significato di quelle parole. Una nuova collaborazione? Un progetto speciale? Adesso però sappiamo il motivo. La scorsa settimanaha svelato di essere in attesa del secondo figlio dal marito Fedez. Sono dolcissimi gli scatti del piccolo Leone che tiene in mano la foto dell’ecografia. I Ferragnez, in posa sul letto, sprizzano gioia da tutti i pori. Ma la? I due hanno postato recentemente il video di quando hanno ...