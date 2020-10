Chiara Ferragni dopo l’annuncio della gravidanza posta la prima foto con la pancia in bella vista. (Di martedì 6 ottobre 2020) Una notizia che ha suscitato la felicità di migliaia di fans di Chiara Ferragni e Fedez. I due infatti qualche giorno fa hanno annunciato finalmente la notizia che molti aspettavano da tempo ovvero hanno annunciato con un video di essere prossimi a diventare nuovamente genitori. I Ferragnez sono probabilmente la famiglia più seguita e amata dal mondo del web. I due infatti con l’arrivo del bellissimo e dolcissimo Leo hanno fatto impazzire tutti. La bellezza del figlio dei Ferragnez è sotto gli occhi di tutti e nonostante la tenera età Leone è già una piccola star dei social. foto: Instagram/Chiara Ferragni La giovane coppia infatti pubblica continuamente foto e video dove riprendono il dispettoso Leo mentre ne combina una delle sue. Ma la ... Leggi su virali.video (Di martedì 6 ottobre 2020) Una notizia che ha suscitato la felicità di migliaia di fans die Fedez. I due infatti qualche giorno fa hanno annunciato finalmente la notizia che molti aspettavano da tempo ovvero hanno annunciato con un video di essere prossimi a diventare nuovamente genitori. I Ferragnez sono probabilmente la famiglia più seguita e amata dal mondo del web. I due infatti con l’arrivo del bellissimo e dolcissimo Leo hanno fatto impazzire tutti. La bellezza del figlio dei Ferragnez è sotto gli occhi di tutti e nonostante la tenera età Leone è già una piccola star dei social.: Instagram/La giovane coppia infatti pubblica continuamentee video dove riprendono il dispettoso Leo mentre ne combina una delle sue. Ma la ...

