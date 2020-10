Chi è Gian Amedeo Goria, il figlio di Maria Teresa Ruta (Di martedì 6 ottobre 2020) Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. Classe 1992, è molto legato alla sorella Guendalina, detta Guenda, e ha vissuto un rapporto contrastato con i genitori. Molto riservato e lontano dai riflettori, ha studiato al Liceo Classico, in seguito è diventato un ingegnere. A parlare di lui qualche tempo fa era stata proprio Maria Teresa Ruta, svelando che il Gian Amedeo aveva sofferto molto a causa della mancanza dei genitori. “Mio figlio si è chiuso perché non vuole più soffrire – aveva svelato a Storie Italiane -. È un ragazzo d’oro ma si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)è ildie di. Classe 1992, è molto legato alla sorella Guendalina, detta Guenda, e ha vissuto un rapporto contrastato con i genitori. Molto riservato e lontano dai riflettori, ha studiato al Liceo Classico, in seguito è diventato un ingegnere. A parlare di lui qualche tempo fa era stata proprio, svelando che ilaveva sofferto molto a causa della mancanza dei genitori. “Miosi è chiuso perché non vuole più soffrire – aveva svelato a Storie Italiane -. È un ragazzo d’oro ma si ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Gian "La scelta della pecora nera", il nuovo romanzo di Gian Luca Campagna h24 notizie Concerto 10/10 Un Paese a Sei Corde

All’interno del cartellone della XXVI edizione della rassegna 'Ottobre Culturale Gravellonese”, Un Paese a Sei Corde/Master propone un concerto di Federica Artuso, incentrato sulle composizioni di cin ...

Cinque compositrici in concerto con Federica Artuso per Un Paese a Sei Corde

Sabato 10 Ottobre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Pietro a Gravellona Toce, concerto di Federica Artuso.

All'interno del cartellone della XXVI edizione della rassegna 'Ottobre Culturale Gravellonese", Un Paese a Sei Corde/Master propone un concerto di Federica Artuso, incentrato sulle composizioni di cin ...Sabato 10 Ottobre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Pietro a Gravellona Toce, concerto di Federica Artuso.