Che tempo che fa | Gloria Guida su Johnny Dorelli | ho scoperto i suoi altarini”

Durante Che tempo che fa Gloria Guida ha raccontato a Fabio Fazio come ha scoperto gli altarini di Johnny Dorelli, e lui si giustifica: 'Ho detto solo la verità'. Gloria Guida a che tempo che fa ha raccontato come ha scoperto gli altarini di Johnny Dorelli: l'attrice lo ha detto a Fabio Fazio riferendosi alla autobiografia scritta dal marito. Johnny Dorelli domenica sera è stato ospite di Fabio Fazio nella seconda puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. L'attore ha presentato al pubblico di RAI3 il suo libro da poco uscito nelle librerie edito da Mondadori. Il cantante e attore a 83 anni ha pubblicato ...

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Meteo: PONTE di OGNISSANTI, che tempo farà? Ecco la Prima TENDENZA per HALLOWEEN e il PRIMO NOVEMBRE iLMeteo.it Ex fidanzato di George Michael fa causa alla famiglia: vuole 15mila sterline al mese

Kenny Goss visse una relazione di 13 anni con la popstar, mettendo da parte la sua carriera di mercante d'arte: ignorato nel testamento, ora chiede una ...

Amazon, più tempo per restituire i regali di Natale sgraditi

Chi fa acquisti su Amazon sa di avere a disposizione 30 giorni dalla data di consegna per effettuare il reso, ossia restituire il prodotto e ottenere il rimborso delle spese sostenute. Con l'inizio de ...

La classe - Entre les murs è ispirato alla vera vita del protagonista, ex insegnante

La classe - Entre les murs è tratto da un libro semi-autobiografico dell'insegnante François Bégaudeau, che interpreta anche il ruolo principale nel film. La classe - Entre les murs è ispirato alla vi ...

