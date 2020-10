Chanel | la sfilata Primavera-estate 2021

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sfila a Parigi la collezione Primavera-estate 2021 di Chanel. «Stavo pensando alle attrici al photocall, sul red carpet, in quel momento in cui sono chiamate dai fotografi: i loro volti un po’ distratti, il loro atteggiamento un po’ fuori sincrono con gli abiti che indossano. E poi ci sono i fan che le aspettano dietro le barriere, questo lato molto vivace del cinema che accade oltre il cinema, ecco cosa mi piace », racconta la direttrice creativa della griffe, Virginie Viard. In passerella un omaggio alle muse della Maison, alle attrici iconiche che hanno vestito Chanel nelle occasioni più importanti della loro carriera: colore, gioia di vivere, sensualità e freschezza. Un inno alla fantasia e al sogno, quel sogno che accomuna cinema e moda.