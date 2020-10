Champions League, il calendario e la lista dell’Inter (Di martedì 6 ottobre 2020) Champions League, il calendario e la lista dell’Inter. Antonio Conte esclude Padelli e Vecino. MILANO – Champions League, il calendario e la lista dell’Inter. I nerazzurri ritornano nella massima competizione europea da finalista dell’Europa League e con l’obiettivo minimo di superare la fase a gironi. Un traguardo non difficile da tagliare vista la presenza di squadre come Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk, che, sulla carta, sono molto abbordabili. L’ostacolo più grande è rappresentato dal Real Madrid. Champions League, il calendario dell’Inter Una fase a gironi che per i nerazzurri ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020), ile ladell’Inter. Antonio Conte esclude Padelli e Vecino. MILANO –, ile ladell’Inter. I nerazzurri ritornano nella massima competizione europea da finadell’Europae con l’obiettivo minimo di superare la fase a gironi. Un traguardo non difficile da tagliare vista la presenza di squadre come Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk, che, sulla carta, sono molto abbordabili. L’ostacolo più grande è rappresentato dal Real Madrid., ildell’Inter Una fase a gironi che per i nerazzurri ...

Juventus, Khedira escluso dalla lista Champions: le ultime. Sami Khedira non fa parte dell'elenco di giocatori della Juventus che prenderanno parte alla prossima Champions League.

Inter, lista Champions. Out Vecino e Padelli, c'è Nainggolan

MILANO - L' Inter ha presentato oggi alla Uefa la lista dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2020/2021. Out Vecino e Padelli, c'è Nainggolan; questa la lista ...

Inter, comunicata la lista per la Champions: ci sono Nainggolan e Darmian

Ecco l'elenco completo dei nerazzurri per la fase a gironi della Champions League: Lista A 1. Samir Handanovic 2. Achraf Hakimi 5. Roberto Gagliardini 6. Stefan de Vrij 7. Alexis Sanchez 9. Romelu Luk ...

