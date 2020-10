Cavani |  «Coronavirus? Ho pensato di smettere di giocare»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Edinsonha parlato della positività al: le dichiarazioni dell'attaccante del Manchester United Edinson, attaccante del Manchester United, ha parlato della positività al. «È stato dopo il nostro arrivo dalle vacanze in Spagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all'amore per il calcio, c'era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra. Hodidi. Aspettando che tutto questo passasse».