Castellammare, bambini di 2 e 7 anni positivi al covid: contagiata anche la madre (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuovi contagiati a Castellammare di Stabia dove l'Asl ha comunicato al primo cittadino Gaetano Cimmino che altri 5 cittadini sono risultati positivi al covid-19. Tra questi anche due bambini di 2 e 7 anni e la loro madre 41enne, a cui si aggiungono due coniugi di 79 e 75 anni. Il sindaco scrive: "A tutti i contagiati rivolgo il mio augurio di guarire le più breve tempo possibile e di vincere la loro battaglia col virus. Mentre ci giunge la lieta notizia della guarigione di un 32enne operatore sanitario che ha ricevuto nei giorni scorsi l'esito negativo di due tamponi consecutivi. L'incremento dei contagi è in linea con quello che coinvolge l'intera Regione ...

