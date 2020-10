Caso Juventus-Napoli e stop del campionato: il ministro Spadafora allo scoperto (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, l’argomento principale è quanto successo a Torino per Juventus-Napoli. “Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. Il rinvio? Sarebbe stato meglio trovare una soluzione condivisa, non è stato un grande spettacolo”. Sulla clausola che concede alle autorità sanitarie di porre il veto: “C’è da sempre, fin dal primo momento. Il protocollo fino ad oggi è stato preso un po’ alla leggera, ora è necessaria una stretta generale. E’ cambiato il contesto e dobbiamo prenderne atto”. Sul rischio di un nuovo stop al ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildello Sport Vincenzoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, l’argomento principale è quanto successo a Torino per. “Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. Il rinvio? Sarebbe stato meglio trovare una soluzione condivisa, non è stato un grande spettacolo”. Sulla clausola che concede alle autorità sanitarie di porre il veto: “C’è da sempre, fin dal primo momento. Il protocollo fino ad oggi è stato preso un po’ alla leggera, ora è necessaria una stretta generale. E’ cambiato il contesto e dobbiamo prenderne atto”. Sul rischio di un nuovoal ...

