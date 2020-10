Caso Garlasco, le parole della madre di Chiara Poggi dopo la decisione della Corte (Di martedì 6 ottobre 2020) Il giorno dopo la decisione della Corte d’Appello di Brescia, si è espressa Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, la giovane uccisa ormai 13 anni fa. Per il suo omicidio è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi, al termine di un lungo e dibattuto iter processuale. Proprio i giudici hanno negato ora una revisione del Caso. Delitto di Garlasco, rigettate nuove prove e un alibi La richiesta di riesame era stata avanzata dai legali di Alberto Stasi, l’unico condannato per la morte di Chiara Poggi, lo scorso giugno. Una richiesta arrivata dopo la sentenza definitiva della Cassazione, che nel 2014 aveva prima rigettato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Il giornolad’Appello di Brescia, si è espressa Rita Preda, mamma di, la giovane uccisa ormai 13 anni fa. Per il suo omicidio è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi, al termine di un lungo e dibattuto iter processuale. Proprio i giudici hanno negato ora una revisione del. Delitto di, rigettate nuove prove e un alibi La richiesta di riesame era stata avanzata dai legali di Alberto Stasi, l’unico condannato per la morte di, lo scorso giugno. Una richiesta arrivatala sentenza definitivaCassazione, che nel 2014 aveva prima rigettato ...

