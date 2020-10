Caso Angelo Becciu, ora spunta la “dama del cardinale”: 500mila euro dalle casse della Segreteria di Stato per accessori di lusso (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella Curia romana c’è già chi l’ha ribattezzata la “dama del cardinale”. Ad alimentare le cronache delle già intricate indagini finanziarie dei pm vaticani è una donna cagliaritana 39enne, Cecilia Marogna, titolare di una società che fa missioni umanitarie e ha sede in Slovenia. Stando alle accuse, ha ricevuto 500mila euro dalle casse della Segreteria di Stato con lo scopo di sostenere missioni umanitarie in Africa e in Asia. Ma i soldi le sono serviti unicamente a rinnovare il guardaroba e l’arredamento della casa: borse, scarpe, accessori lussuosi, tra i quali una costosissima poltrona in pelle. Il tutto per volontà dell’allora sostituto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella Curia romana c’è già chi l’ha ribattezzata la “dama del cardinale”. Ad alimentare le cronache delle già intricate indagini finanziarie dei pm vaticani è una donna cagliaritana 39enne, Cecilia Marogna, titolare di una società che fa missioni umanitarie e ha sede in Slovenia. Stando alle accuse, ha ricevutodicon lo scopo di sostenere missioni umanitarie in Africa e in Asia. Ma i soldi le sono serviti unicamente a rinnovare il guardaroba e l’arredamentocasa: borse, scarpe,lussuosi, tra i quali una costosissima poltrona in pelle. Il tutto per volontà dell’allora sostituto ...

