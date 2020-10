Cashback, bonus bancomat da 300 euro (ma servono 50 operazioni): come funziona (Di martedì 6 ottobre 2020) come previsto dal Dl Agosto, dal 1° dicembre arriva il rimborso del 10% sulla spesa fatta con carte di credito, bancomat e app. Esclusi dal bonus gli acquisti online Leggi su corriere (Di martedì 6 ottobre 2020)previsto dal Dl Agosto, dal 1° dicembre arriva il rimborso del 10% sulla spesa fatta con carte di credito,e app. Esclusi dalgli acquisti online

Notiziedi_it : I bonus da 300 e 3000 euro per chi paga con la carta: come funziona il cashback - Today_it : I bonus da 300 e 3000 euro per chi paga con la carta: come funziona il cashback - LavoroNewsfeed : RT @L_Economia: Il 1° luglio scorso è toccato al nuovo limite all’uso del contante. Ora, la lotta all’evasione fiscale attraverso l’invito… - laleggepertutti : Quanto bisogna spendere per avere il bonus carta di credito - - zazoomblog : Cashback bonus bancomat da 300 euro (ma servono 50 operazioni): come funziona - #Cashback #bonus #bancomat #servono… -