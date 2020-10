Casamaina di Lucoli alla ribalta nazionale

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 ottobre 2020) Piccola storia del borgo ricordando Sirio Castellani, medico condotto, a 50 anni dscomparsa L’AQUILA –è un piccolo borgo dell’Abruzzo aquilano, 171 abitanti, una delle frazioni del comune di, luogo di escursioni festive per gente comune, di vacanza estiva e invernale. Di un mese fa il provvedimento del Presidente della Regione Abruzzo che ha dichiarato zona rossa, con misure restrittive anti Covid, cinque comuni della provincia dell’Aquila, tra i quali. Una settimana fa 5 casi di positività al contagio sono stati accertati nel territorio comunale, lo ha comunicato il sindaco di. Tutto questo è stato sufficiente per far balzare all’attenzione della cronacae ...