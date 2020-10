Casa Donne, Pd: da Senato soluzione importante per la Capitale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Questo il comunicato delle consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta. “Dal Senato arriva un segnale importante segnale per Roma: la Casa Internazionale delle Donne potra’ continuare le proprie attivita’ nella Capitale.” “Un emendamento, infatti, prevede lo stanziamento di 900.000 euro che, di fatto, salva la straordinaria esperienza e tutti i servizi che la Casa Internazionale porta avanti da anni. I vertici della Casa hanno per troppo tempo cercato di dialogare, invano, con l’amministrazione Raggi.” “Piu’ di tre anni senza alcuna risposta costruttiva da parte della Sindaca e della maggioranza grillina. Oggi il valore della Casa Internazionale delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Questo il comunicato delle consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta. “Dalarriva un segnalesegnale per Roma: laInternazionale dellepotra’ continuare le proprie attivita’ nella.” “Un emendamento, infatti, prevede lo stanziamento di 900.000 euro che, di fatto, salva la straordinaria esperienza e tutti i servizi che laInternazionale porta avanti da anni. I vertici dellahanno per troppo tempo cercato di dialogare, invano, con l’amministrazione Raggi.” “Piu’ di tre anni senza alcuna risposta costruttiva da parte della Sindaca e della maggioranza grillina. Oggi il valore dellaInternazionale delle ...

Casa Donne, D'Elia: Campidoglio ripristini convenzione

Vibo Valentia, anziana massacrata in casa. Il procuratore ... Bielorussia, in centinaia arrestate alla marcia delle donne contro Lukashenko La polizia bielorussa è intervenuta effettuando ...

"Licenziata mentre ero incinta, mi sono inventata un lavoro: sono personal shopper di libri"

L'avventura di Ilaria Amato, emigrata dalla Puglia in Friuli con un compagno militare: durante la gravidanza è stata liquidata dall'azienda in ...

