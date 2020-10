Capelli sporchi che puzzano | il segreto per nasconderlo

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 6 ottobre 2020) A volte ci si guarda allo specchio e ci si accorge che iandrebbero proprio lavati… Eppure il tempo è tiranno, bisogna uscire di casa al più presto e bisogna correre ai ripari. Ecco come acconciarli al meglio aiuta a limitare i danni e ad evitare brutte figure. La pettinatura perfetta per iSfoggiato dalle dive nelle serate di gala più esclusive, lo chignon è un’acconciatura che non passa mai di moda e che aiuta quando isonoed emanano un cattivo odore. Elegante e sofisticato allo stesso tempo, valorizza lo sguardo e lascia scoperta una zona molto sensuale, il collo e la curva delle spalle. Può anche essere portato nella versione casual, senza pettinare ie ...