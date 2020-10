Caos sul voto in Khirghizistan | assalto al Parlamento | banchetti nell’uffici del presidente Elezioni annullate – Video

Leggi su open.online

(Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo una giornata di scontri la commissione elettorale del Kirghizistan ha deciso di invalidare i risultati delle votazioni alleparlamentari. Lo ha riferito l’agenzia RIA Novosti citando un membro della Commissione. Un gruppo di manifestanti aveva preso d’nella notte ilkhirghizo, nella capitale Bishkek, per protestare contro il risultato delle. Nelle immagini diffuse dalle tv e media locali si vede un gruppo di persone occupare il centro della politica del. October 6, 2020 Nelle ultime ore sono state migliaia le persone scese per strada per chiedere l’annullamento dei risultati delleparlamentari svoltesi nel fine settimane, ufficialmente vinte con un grande margine dal forze politiche filorusse. I ...