Caos dopo il voto in Khirghizistan | preso d’assalto il Parlamento | i manifestanti banchettano nella stanza del presidente – Il video

Un gruppo di manifestanti ha preso d'assalto nella notte il Parlamento khirghizo, nella capitale Bishkek, per protestare contro il risultato delle elezioni. Nelle immagini diffuse dalle tv e media locali si vede un gruppo di persone occupare il centro della politica del Khirghizistan. October 6, 2020 Nelle ultime ore sono migliaia le persone scese per strada per chiedere l'annullamento dei risultati delle elezioni parlamentari svoltesi nel fine settimane, ufficialmente vinte con un grande margine dal forze politiche filorusse. I partiti Birimdik e Mekenim Kyrgyzstan hanno ottenuto rispettivamente il 24,5% e il 23,88% dei voti. L'unico partito d'opposizione ad aver superato la soglia di sbarramento del 7% è stato Butun, che ha avuto il 7,13% dei voti.

Caos nel calcio italiano in merito alla gara non giocata Juventus ... La controffensiva su De Laurentiis invece è basata sul fare le pulci al comportamento del Napoli, in particolare dopo la prima ...

Caos vaccini antinfluenzali: Regione Lombardia sapeva di non riuscire a coprire il fabbisogno minimo

la regione più colpita dal Coronavirus e la prima regione al mondo dopo la Cina che si è ritrovata a fare i conti con la pandemia, è arrivata tardi e male all’appuntamento con i vaccini antinfluenzali ...

Caos nel calcio italiano in merito alla gara non giocata Juventus ... La controffensiva su De Laurentiis invece è basata sul fare le pulci al comportamento del Napoli, in particolare dopo la prima ...la regione più colpita dal Coronavirus e la prima regione al mondo dopo la Cina che si è ritrovata a fare i conti con la pandemia, è arrivata tardi e male all’appuntamento con i vaccini antinfluenzali ...