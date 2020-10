Can Yaman a Verissimo delude le sue fan italiane: cosa è successo? (Di martedì 6 ottobre 2020) Come ha anticipato Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, sabato 10 ottobre finalmente vedremo l’intervista esclusiva a Can Yaman. Dopo gli insistenti inviti da parte di Mediaset, l’attore turco ha deciso di tornare in Italia per registrare due nuovi imperdibili appuntamenti. Infatti, non vedremo il protagonista di Daydreamer solo a Verissimo, ma anche a C’è posta per te a gennaio quando inizieranno le nuove puntate. Can Yaman è stato chiamato per la seconda volta da Maria De Filippi per fare una sorpresa a una sua fan. Ebbene, durante le registrazioni, fuori dagli studi nel frattempo si era creata una piccola folla che non aspettava altro che vedere l’attore dal vivo. Eppure, quando Can è uscito per qualche saluto in molte sono rimaste deluse. Ma vediamo ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020) Come ha anticipato Silvia Toffanin nell’ultima puntata di, sabato 10 ottobre finalmente vedremo l’intervista esclusiva a Can. Dopo gli insistenti inviti da parte di Mediaset, l’attore turco ha deciso di tornare in Italia per registrare due nuovi imperdibili appuntamenti. Infatti, non vedremo il protagonista di Daydreamer solo a, ma anche a C’è posta per te a gennaio quando inizieranno le nuove puntate. Canè stato chiamato per la seconda volta da Maria De Filippi per fare una sorpresa a una sua fan. Ebbene, durante le registrazioni, fuori dagli studi nel frattempo si era creata una piccola folla che non aspettava altro che vedere l’attore dal vivo. Eppure, quando Can è uscito per qualche saluto in molte sono rimaste deluse. Ma vediamo ...

MediasetPlay : Il famoso attore turco Can Yaman è arrivato a Roma e le fan si sono subito scatenate... - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - antonel99373326 : RT @CClub1989: ?? Alla persona che ci fa sognare da due anni a questa parte con la sua voce super sexy! felice compleanno ?? da tutte noi del… - Ladyoscar721 : RT @ANTONIE00297505: @Albatros_2019 #CanYaman è sempre Can Yaman in tutti i protagonisti, li ha fatti suoi e irripetibili, Can Yaman è CAN… -