Campania ancora prima per contagi in Italia: 395 nuovi casi (Di martedì 6 ottobre 2020) Non si arresta la diffusione del coronavirus in Campania, che continua ad essere la regione che registra l’incremento più alto di nuovi positivi quotidianamente. Il bollettino di oggi parla di 395 contagiati, a fronte di 5.064 tamponi processati (rapporto positivi/tamponi 7,8%). 125 le persone guarite, mentre sono due i deceduti, che portano il totale a 468. A livello nazionale, si registrano 2677 nuovi positivi, 1418 guariti e 28 morti, con una diminuzione di 4 unità in terapia intensiva e 138 ricoveri ordinari in più. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Non si arresta la diffusione del coronavirus in, che continua ad essere la regione che registra l’incremento più alto dipositivi quotidianamente. Il bollettino di oggi parla di 395ati, a fronte di 5.064 tamponi processati (rapporto positivi/tamponi 7,8%). 125 le persone guarite, mentre sono due i deceduti, che portano il totale a 468. A livello nazionale, si registrano 2677positivi, 1418 guariti e 28 morti, con una diminuzione di 4 unità in terapia intensiva e 138 ricoveri ordinari in più. L'articolo ilNapolista.

napolista : Campania ancora prima per contagi in Italia: 395 nuovi casi Il 7,8% dei tamponi effettuati nella regione (5.064) è… - montediprocida : 395 nuovi positivi in Campania su 5064 tamponi. 2677 i nuovi casi in Italia - kapav65 : @16_opamp @ChimicoScettico Dipende da quanti casi indice hai. Poi la capacità di tracciamento è diversa da regione… - infoitinterno : Ancora una 'stretta' sulla movida in Campania, locali chiusi alle 23 - Quasimezzogiorn : #Coronavirus in #Campania, la Regione: “Ancora disponibili 92 posti in #terapiaintensiva” -