Calciomercato, Serie A: spesi 540 milioni in meno rispetto al 2019 (Di martedì 6 ottobre 2020) In Serie A il giro d'affari del Calciomercato ha subito una riduzione di 540 milioni a causa degli effetti della pandemia da COVID-19. I dettagli. Gazzetta dello Sport ha analizzato a livello finanziario la sessione di Calciomercato che si è appena chiusa evidenziando una riduzione drastica nelle spese. Nello specifico la Serie A ha registrato 630 milioni di acquisti (-540 rispetto al 2019), la Premier 1270 (-280), la Liga 400 (-970), la Ligue 400 (-270), la Bundesliga 300 (-450). Un taglio alle spese dovute alla pandemia da COVID-19 e dal fatto che le squadre non hanno potuto fare affidamento sugli introiti da botteghino (biglietti e merchandising). Una situazione preoccupante confermata anche dal fatto che la FIGC ha posticipato al 16 ...

