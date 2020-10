Calciomercato Serie A: i 5 “sconosciuti” da prendere al Fantacalcio (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli ultimi giorni di Calciomercato hanno portato in Serie A molti giocatori sconosciuti: ecco i 5 che vi consigliamo per sorprendere i vostri rivali al Fantacalcio Con la chiusura del Calciomercato, si sa, la preparazione per l’asta del Fanatcalcio inizia ad avere precedenza anche sugli affetti familiari. Nel tourbillon delle ultime ore, è tempo di fare un pochino di chiarezza: ecco i 5 carneadi a basso costo con cui potreste stupire i vostri amici. 5 – Jean Victor Makengo. Oscurato dall’arrivo di Deulofeu, il ventiduenne francese si candida per raccogliere l’eredità di Fofana nella linea mediana dell’Udinese. Centrocampista moderno box-to-box, in Francia è stato paragonato a Kanté per dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli ultimi giorni dihanno portato inA molti giocatori sconosciuti: ecco i 5 che vi consigliamo per sori vostri rivali alCon la chiusura del, si sa, la preparazione per l’asta del Fanatcalcio inizia ad avere precedenza anche sugli affetti familiari. Nel tourbillon delle ultime ore, è tempo di fare un pochino di chiarezza: ecco i 5 carneadi a basso costo con cui potreste stupire i vostri amici. 5 – Jean Victor Makengo. Oscurato dall’arrivo di Deulofeu, il ventiduenne francese si candida per raccogliere l’eredità di Fofana nella linea mediana dell’Udinese. Centrocampista moderno box-to-box, in Francia è stato paragonato a Kanté per dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Deulofeu vicino al ritorno in Serie A: lo aspetta l'#Udinese - Gazzetta_it : Le pagelle del #calciomercato: #Juve e #Napoli regine da 7,5. #Milan e #Inter: Tonali-Hakimi valgono il 7. Delusion… - DiMarzio : #Calciomercato | Gli Under 19 più costosi nella storia della #SerieA: #AmadTraore è quinto in classifica - DiMarzio : Paure e viaggi, fino a #Parma. Il romanzo di formazione di #Cyprien - lookatbald : RT @JosseM85: 'La tempesta perfetta'. In arrivo a breve sui Vostri schermi. BRIVIDI #Bernerdeschi #Chiesa #Juventus -