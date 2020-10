Calciomercato Serie A: da Suarez alla Juventus a Koulibaly al Manchester City. Le trattative più eclatanti non andate in porto (Di martedì 6 ottobre 2020) E' terminata alle 20:00 di ieri sera la sessione estiva 2020/21 di Calciomercato.A partire dal lungo capitolo di Suarez che sarebbe dovuto andare alla Juventus, vicenda andata oltre l’ambito calcistico divenendo centro di discussione a causa degli strascichi giudiziari che ha portato con sé l'esame di Perugia, quella che si è appena conclusa è stata una sessione di mercato ricca di colpi di scena. Ricordiamo, infatti, che la ‘Vecchia signora’ aveva puntato Suarez dopo che aveva già tesserato Arthur e McKennie, quindi senza più la possibilità di tesserare giocatori extracomunitari, spingendolo, dunque, ad avviare il percorso per diventare cittadino comunitario. L’operazione è sfumata dopo poco, quando già i bianconeri ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) E' terminata alle 20:00 di ieri sera la sessione estiva 2020/21 di.A partire dal lungo capitolo diche sarebbe dovuto andare, vicenda andata oltre l’ambito calcistico divenendo centro di discussione a causa degli strascichi giudiziari che ha portato con sé l'esame di Perugia, quella che si è appena conclusa è stata una sessione di mercato ricca di colpi di scena. Ricordiamo, infatti, che la ‘Vecchia signora’ aveva puntatodopo che aveva già tesserato Arthur e McKennie, quindi senza più la possibilità di tesserare giocatori extracomunitari, spingendolo, dunque, ad avviare il percorso per diventare cittadino comunitario. L’operazione è sfumata dopo poco, quando già i bianconeri ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Deulofeu vicino al ritorno in Serie A: lo aspetta l'#Udinese - Gazzetta_it : Le pagelle del #calciomercato: #Juve e #Napoli regine da 7,5. #Milan e #Inter: Tonali-Hakimi valgono il 7. Delusion… - DiMarzio : #Calciomercato | Gli Under 19 più costosi nella storia della #SerieA: #AmadTraore è quinto in classifica - Psykoso1 : RT @unfair_play: Al termine di un'estenuante sessione di calciomercato, è il momento di tirare le somme e ipotizzare le possibili formazion… - Biancon3ro1897 : RT @unfair_play: Al termine di un'estenuante sessione di calciomercato, è il momento di tirare le somme e ipotizzare le possibili formazion… -