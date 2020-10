Calciomercato Real Madrid | l’anomalia di un’estate senza acquisti

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Incredibile, ma vero, ilha concluso la campagna estiva-autunnale di mercatoalcun innesto e incassando più di 100 milioni dalle cessioni Non è più lo stesso Florentino Perez. Il presidente che inaugurò l’era dei Galacticos riscrive la storia moderna del mercato di unche da oltre 30 anni non concludeva a secco una campagna. Già, perché i volti nuovi, si fa per dire, sono esclusivamente quelli dei rientranti Odegaard, Lunin e Odriozola. Una miseria se paragonata all’epoca dei botti ultramilionari dei vari Figo, Zidane, Ronaldo (Il Fenomeno), Beckham, Owen, Cristiano e così via fino al più recente Hazard. Il Presidente è sempre lo stesso, ma evidentemente i tempi sono di ...