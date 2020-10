Calciomercato Juventus, tensione con il Napoli: pronto lo sgarbo? (Di martedì 6 ottobre 2020) I rapporti tra Juventus e Napoli non sarebbero mai stati idilliaci, men che meno dopo il teatrino andato in scena tra sabato e domenica, che ha portato alla mancata disputa della partita tra le due squadre. Negli ultimi anni, tenendo conto anche della rivalità nata durante le fasi più accese degli scorsi campionati, i legami tra le due società si sarebbero inaspriti oltremodo. Inoltre, il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, non avrebbe mai mancato di lanciare frecciatine all’indirizzo della Juventus, contribuendo ad alimentare un certo rancore che serpeggerebbe vivido dalle parti della Continassa. Ma quanto accaduto l’altra sera, è un episodio che riporta alla luce i dissapori nati in seno alla burrascosa trattativa Milik-Roma-Dzeko-Juventus. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) I rapporti tranon sarebbero mai stati idilliaci, men che meno dopo il teatrino andato in scena tra sabato e domenica, che ha portato alla mancata disputa della partita tra le due squadre. Negli ultimi anni, tenendo conto anche della rivalità nata durante le fasi più accese degli scorsi campionati, i legami tra le due società si sarebbero inaspriti oltremodo. Inoltre, il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, non avrebbe mai mancato di lanciare frecciatine all’indirizzo della, contribuendo ad alimentare un certo rancore che serpeggerebbe vivido dalle parti della Continassa. Ma quanto accaduto l’altra sera, è un episodio che riporta alla luce i dissapori nati in seno alla burrascosa trattativa Milik-Roma-Dzeko-. LEGGI ANCHE: ...

