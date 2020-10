Calciomercato Juventus, si riparte dalla difesa: nuove certezze e scommesse (Di martedì 6 ottobre 2020) La difesa. Sembra questo reparto, come da molti anni a questa parte, la zona del campo fondamentale della Juventus da cui ripartire per questa nuova stagione appena iniziata. Dopo la chiusura ufficiale del Calciomercato, il quale ha portato in bianconero Chiesa come colpo last minute, ecco che, nonostante la presenza di grandi elementi come Ronaldo, appare ancora una volta il pacchetto arretrato come fulcro d’esperienza. Quest’ultimo è stato uno dei reparti meno ritoccati da parte di Fabio Paratici, molto più interessato a rimpolpare centrocampo e attacco. Questa scelta da parte della Vecchia Signora potrebbe essere un prezioso segnale per farci intuire l’affidabilità di cui godono i difensori centrali bianconeri. E, almeno sulla carta, questa cieca sicurezza appare pienamente giustificabile. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) La. Sembra questo reparto, come da molti anni a questa parte, la zona del campo fondamentale dellada cui ripartire per questa nuova stagione appena iniziata. Dopo la chiusura ufficiale del, il quale ha portato in bianconero Chiesa come colpo last minute, ecco che, nonostante la presenza di grandi elementi come Ronaldo, appare ancora una volta il pacchetto arretrato come fulcro d’esperienza. Quest’ultimo è stato uno dei reparti meno ritoccati da parte di Fabio Paratici, molto più interessato a rimpolpare centrocampo e attacco. Questa scelta da parte della Vecchia Signora potrebbe essere un prezioso segnale per farci intuire l’affidabilità di cui godono i difensori centrali bianconeri. E, almeno sulla carta, questa cieca sicurezza appare pienamente giustificabile. LEGGI ...

